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В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле упала на 17,9%
16 август 2019 (11:56)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области добыча полезных ископаемых в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 17,9%, сообщает Свердловскстат.
Также отмечается, что падение фиксировалось и в соотношении июля этого года к июлю в 2018 году — 19,1%, а также в соотношении июля этого года к предыдущему месяцу — на 6,1%.
При этом в целом индекс промышленного производства в регионе в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, увеличился — рост производства составил 2,2%.
В частности, обрабатывающие производства в январе-июле по сравнению с этим периодом 2018 года улучшили результаты на 3,1%. А по соотношению июля к июню этого года такое производство выросло на 1,9%, но в сравнении июля 2019 года и июля прошлого года — снизилось на 6,8%.
Больше остальных за семь месяцев с начала года по сравнению с данным периодом прошлого года увеличили показатели производство кожи и изделий из кожи (в 4,34 раза), производство мебели (в 2, 23 раза), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 74,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 58%).
При этом, напротив, уменьшились показатели в производстве некоторых видов машин и оборудования (на 9,1%), электрического оборудования (на 4,8%), отдельных видов транспортных средств и оборудования (на 3,6%), пищевых продуктов (на 1%).
Также отмечается, что падение фиксировалось и в соотношении июля этого года к июлю в 2018 году — 19,1%, а также в соотношении июля этого года к предыдущему месяцу — на 6,1%.
При этом в целом индекс промышленного производства в регионе в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, увеличился — рост производства составил 2,2%.
В частности, обрабатывающие производства в январе-июле по сравнению с этим периодом 2018 года улучшили результаты на 3,1%. А по соотношению июля к июню этого года такое производство выросло на 1,9%, но в сравнении июля 2019 года и июля прошлого года — снизилось на 6,8%.
Больше остальных за семь месяцев с начала года по сравнению с данным периодом прошлого года увеличили показатели производство кожи и изделий из кожи (в 4,34 раза), производство мебели (в 2, 23 раза), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 74,3%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 58%).
При этом, напротив, уменьшились показатели в производстве некоторых видов машин и оборудования (на 9,1%), электрического оборудования (на 4,8%), отдельных видов транспортных средств и оборудования (на 3,6%), пищевых продуктов (на 1%).
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