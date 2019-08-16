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Садовые и дачные товарищества Свердловской области накопили 86 млн рублей долга перед «ЭнергосбыТ Плюс»
16 август 2019 (09:43)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области садовым и дачным товариществам массово могут отключить электричество за 86 млн руб. долга перед региональным филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«За летние месяцы задолженность дачников и садоводов увеличилась почти в 2 раза. Так, еще в мае текущего года она составляла 49 млн руб., а сегодня превышает 86 млн руб.», — комментирует руководитель управления по сбору денежных средств Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алексеева.
Энергетики предупреждают, что в случае неоплаты счетов до 20 августа гарантирующий поставщик проведет массовые отключения электричества. Таким образом, более 300 дачных и садовых товариществ области могут остаться без света в разгаре летнего сезона.
«За летние месяцы задолженность дачников и садоводов увеличилась почти в 2 раза. Так, еще в мае текущего года она составляла 49 млн руб., а сегодня превышает 86 млн руб.», — комментирует руководитель управления по сбору денежных средств Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алексеева.
Энергетики предупреждают, что в случае неоплаты счетов до 20 августа гарантирующий поставщик проведет массовые отключения электричества. Таким образом, более 300 дачных и садовых товариществ области могут остаться без света в разгаре летнего сезона.
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