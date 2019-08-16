Новости дня

Садовые и дачные товарищества Свердловской области накопили 86 млн рублей долга перед «ЭнергосбыТ Плюс»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области садовым и дачным товариществам массово могут отключить электричество за 86 млн руб. долга перед региональным филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«За летние месяцы задолженность дачников и садоводов увеличилась почти в 2 раза. Так, еще в мае текущего года она составляла 49 млн руб., а сегодня превышает 86 млн руб.», — комментирует руководитель управления по сбору денежных средств Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Людмила Алексеева.



Энергетики предупреждают, что в случае неоплаты счетов до 20 августа гарантирующий поставщик проведет массовые отключения электричества. Таким образом, более 300 дачных и садовых товариществ области могут остаться без света в разгаре летнего сезона.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">16 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 09:43</span><br /><strong>Садовые и дачные товарищества Свердловской области накопили 86 млн рублей долга перед «ЭнергосбыТ Плюс»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. В Свердловской области садовым и дачным товариществам массово могут отключить электричество за 86 млн руб. долга перед региональным филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089194-sadovye-i-dachnye-tovarischestva-sverdlovskoy-oblasti-nakopili-86-mln-rubley-dolga-pered-energosbyt-plyus.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: