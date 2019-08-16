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В Свердловской области в I полугодии 2019 года забракована почти тонна кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2019. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в I полугодии 2019 года проверили 9,5 т кондитерских изделий, из них забраковано 0,9 т (9,5%), сообщает пресс-служба ведомства.



Основная часть забраковки приходится на продукцию, реализуемую без сопроводительных документов, изготовленную с нарушением требований к маркировке.



Также за указанный период было забраковано 0,2 т хлебобулочных изделий. При этом сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 4,3 т продукции.

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