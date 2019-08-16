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Жители РФ переходят от инвестиционного страхования жизни к накопительному

УрБК, Москва, 16.08.2019. Объемы продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое было драйвером этого сегмента в РФ на протяжении нескольких лет, падают, а накопительного страхования жизни (НСЖ) — показывают значительный рост. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на председателя комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максима Чернина.



«На рынке происходят существенные изменения. Рынок меняется как по размерам, так и по структуре. И по структуре он меняется позитивным образом. Самым главным фактом за прошедший период стал быстрый рост накопительного страхования жизни. Это обусловлено тем, что повышается неопределенность на рынке. То есть те инструменты, у которых нет гарантированной доходности (ИСЖ — прим. ред.), более рискованные. И человек 10 раз подумает, прежде чем их приобрести», — сказал он.



Согласно данным ВСС, в I полугодии 2019 года рост рынка НСЖ составил 55%, объем собранных премий достиг 44,7 млрд руб. Сборы по ИСЖ упали на 32% — до 92,3 млрд руб. Обычно программы страхования жизни позволяют накопить нужную сумму денег к какому-либо сроку и при этом имеют рисковую составляющую — защиту на случай неблагоприятных событий со здоровьем и жизнью. Такое страхование жизни считается классическим.



Гендиректор страховой компании «Ингосстрах-жизнь» Владимир Черников отметил, что если в начале 2000-х годов рынок накопительного страхования жизни оценивался в 7-10 млрд руб., то уже в 2018 году достиг 67 млрд руб.



«При этом всего лишь 1% россиян имеет полисы НСЖ при том, что в странах с более развитой экономикой (этот показатель — прим. ред.) более 80% достигает. Очевидно, что потенциал для нас громадный», — отметил он.

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