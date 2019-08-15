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На Среднем Урале цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России

В Свердловской области цены на продовольственные товары растут на 0,3% быстрее, чем в среднем по России, сообщил журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.



Он отметил, что региональный индекс потребительских цен составил 102,8% по соотношению июня 2019 года к декабрю 2018 года, тогда как по РФ — 102,5%.



«То есть несколько быстрее у нас цены растут, чем по России. Свердловская область опережает РФ на 0,3%», — пояснил Дмитрий Шалабодов.



При этом, по его словам, среди различных наименований продовольственных товаров за полгода зафиксировано как повышение цены, так и ее понижение.



Так, подешевели свинина (с 280,52 до 262,76 руб. за кг, или на 6,33%), кура (со 160,52 до 155,12 руб. за кг, или на 3,36%), масло сливочное (с 463,62 до 452,88 руб. за кг, или на 2,32%), рыба мороженная неразделанная (с 203,68 до 202,3 руб. за кг, или на 0,67%).



При этом выросли цены на питьевое молоко (с 41,24 до 42,05 руб. за кг, или на 1,96%), говядину (с 274,73 до 284,76 руб. за кг, или на 3,65%), гречку (с 28,15 до 29,62 руб. за кг, или на 5,22%), рис (с 53,34 до 54,25 руб. за кг, или на 1,7%).

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