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В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 20 тонн арбузов из-за исправления в сертификате

15 август 2019 (17:47)

УрБК, Челябинск, 15.08.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 20 т арбузов из Казахстана из-за исправления в фитосанитарном сертификате, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

«Машина с 20 т арбузов следовала из города Жетысай Туркестанской области Республика Казахстан в Тюмень. При проведении документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат страны-отправителя имел признаки исправления и перепечатки данных, потому был признан недействительным», — говорится в сообщении.

Ввоз арбузов на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.

В июле сотрудники Управления Россельхознадзора выявили 14 случаев нарушений карантинного законодательства при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска и вернули в Казахстан 218 т арбузов, дынь, винограда, абрикосов, нектаринов, персиков, яблок, слив, лука, баклажанов, томатов, перца.

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