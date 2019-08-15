Новости дня

В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 20 тонн арбузов из-за исправления в сертификате

УрБК, Челябинск, 15.08.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 20 т арбузов из Казахстана из-за исправления в фитосанитарном сертификате, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.



«Машина с 20 т арбузов следовала из города Жетысай Туркестанской области Республика Казахстан в Тюмень. При проведении документарного контроля установлено, что фитосанитарный сертификат страны-отправителя имел признаки исправления и перепечатки данных, потому был признан недействительным», — говорится в сообщении.



Ввоз арбузов на территорию РФ был запрещен, выдано предписание на возврат груза, а перевозчик привлечен к административной ответственности за нарушение порядка ввоза.



В июле сотрудники Управления Россельхознадзора выявили 14 случаев нарушений карантинного законодательства при ввозе растительной продукции высокого фитосанитарного риска и вернули в Казахстан 218 т арбузов, дынь, винограда, абрикосов, нектаринов, персиков, яблок, слив, лука, баклажанов, томатов, перца.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:47</span><br /><strong>В Челябинской области пресекли ввоз на территорию РФ 20 тонн арбузов из-за исправления в сертификате</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 15.08.2019. В Челябинской области сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 20 т арбузов из Казахстана из-за исправления в фитосанитарном сертификате, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089189-v-chelyabinskoy-oblasti-presekli-vvoz-na-territoriyu-rf-20-tonn-arbuzov-iz-za-ispravleniya-v-sertifikate.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: