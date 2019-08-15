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В Свердловской области за I полугодие ФАС начислила штрафов на общую сумму 120,7 млн рублей
15 август 2019 (16:45)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Свердловской области за I полугодие ФАС начислила штрафов на общую сумму 120,7 млн руб., в доход федерального бюджета перечислено 33,3 млн руб. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель регионального Управления Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Шалабодов.
«Связано это с тем, что практически каждый крупный штраф обжалуется. Но мы очень активно отстаиваем свою позицию. Суды поддерживают 82% (решений антимонопольного ведомства — прим. ред.), это больше, чем общероссийский уровень в системе ФАС», — пояснил он невысокий уровень собираемости штрафов.
Отмечается, что большую долю назначенных за полгода штрафов составляют штрафы отдела ограничения монополистической деятельности (90,5 млн руб.), отдела по борьбе с картелями (17,5 млн руб.). На отдел контроля закупок приходится 4,6 млн руб. штрафов, на отдел государственного оборонного заказа — 4,8 млн руб., отдел контроля органов власти — 3,1 млн руб.
«Связано это с тем, что практически каждый крупный штраф обжалуется. Но мы очень активно отстаиваем свою позицию. Суды поддерживают 82% (решений антимонопольного ведомства — прим. ред.), это больше, чем общероссийский уровень в системе ФАС», — пояснил он невысокий уровень собираемости штрафов.
Отмечается, что большую долю назначенных за полгода штрафов составляют штрафы отдела ограничения монополистической деятельности (90,5 млн руб.), отдела по борьбе с картелями (17,5 млн руб.). На отдел контроля закупок приходится 4,6 млн руб. штрафов, на отдел государственного оборонного заказа — 4,8 млн руб., отдел контроля органов власти — 3,1 млн руб.
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