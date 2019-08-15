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В Кремле назвали героями летчиков «Уральских авиалиний», посадивших самолет на поле

УрБК, Москва, 15.08.2019. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями летчиков «Уральских авиалиний», посадивших самолет на кукурузное поле под Москвой. Он также добавил, что расследование авиаинцидента должно быть оперативным.



«День сегодня действительно добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет», — цитирует Пескова ТАСС.



Комментируя заявление уральских властей о намерении представить экипаж самолета «Уральских авиалиний» к государственным наградам, Песков напомнил, что вручение государственных наград осуществляется по указу президента РФ.



«После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений нет, они будут награждены», — добавил пресс-секретарь президента.



Отвечая на вопрос, могли ли стать причиной инцидента расположенные неподалеку от аэропорта Жуковский несанкционированные свалки, Песков осудил наличие таких объектов: «Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка — это плохо. Вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба».



Как ранее сообщалось, командиром воздушного судна является Дамир Юсупов, вторым пилотом — Георгий Мурзин.



Дамиру Юсупову 41 год. В 2013 году он с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после вуза был принят на работу в авиакомпанию «Уральские авиалинии». В 2018 году получил вторую специальность: окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б. П. Бугаева по направлению «аэронавигация». Общий налет Дамира Юсупова составляет более 3 000 часов.



Второму пилоту Георгию Мурзину 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. На работу в авиакомпанию был принят в 2018 году. Общий налет составляет более 600 часов.



Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Яна Ягодина и Надежда Вершинина.

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