Новости дня

Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 55 коп.

15 август 2019 (15:05)

УрБК, Москва, 15.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 68,75 коп. до 65,89 руб., евро — на 55,13 коп. до 73,45 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: