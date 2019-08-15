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Официальный курс доллара США вырос на 68 коп., евро — на 55 коп.
15 август 2019 (15:05)
УрБК, Москва, 15.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 68,75 коп. до 65,89 руб., евро — на 55,13 коп. до 73,45 руб.
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