Подарки ко Дню города

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие школы № 1, второго здания детского сада № 16 и межшкольного стадиона лицея № 109. В торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню города, приняли участие глава муниципалитета Александр Высокинский, руководство районов, депутаты городской думы, застройщики объектов и местные жители.Старое здание школы № 1 было построено еще в 1913 году. Его снесли два года назад, а учеников распределили по другим учебным заведениям. В этом году все школьники и преподавательский состав переедет в новый современный корпус.Школа была построена практически с нуля. Ее реконструкция проходила с применением уникальных технологий — BIM-моделирование. Этот метод позволил создать трехмерную модель здания со всеми мелкими деталями.В новой школе просторные рекреации, зона для отдыха, столовая на 412 мест с антивандальной мебелью, библиотека с двумя читальными залами, актовый зал на 400 мест, 59 учебных и специализированных кабинетов, из них 12 — для начальной школы. Для занятий физкультурой в учебном заведении построены большой и малый спортивные залы, тренажерный и гимнастический залы. Гардеробная новой школы разделена на отсеки — у каждого класса он свой.Администрация школы особенно гордится мультимедийным классом. В нем можно проводить конференции и различные мероприятия с людьми из любого уголка мира.В новом здании в этом году будет учиться 1 тыс. 290 школьников. В две смены. Мощность школы — 825 учащихся.«Сегодня — общий праздник. И важно, что в этой школе главными будут не новые стены здания, а вы — ученики, родители и учителя. Гордо несите звание Первой школы города», — сказал Александр Высокинский.Глава города напомнил, что уже сейчас в Екатеринбурге строятся еще восемь новых школ.Второе здание — МАДОУ № 16 на 120 мест — открылось в ЖК «Каменный ручей», построенном компанией Брусника.В трехэтажном садике есть игровые комнаты, спальни, медицинский кабинет и прачечные. Также в здании оборудованы специальные помещения для детских кружков и учебы, включая залы для гимнастических и музыкальных занятий. На улице обустроены зоны для отдыха и прогулок с теневыми навесами, построены спортивные и игровые площадки. Территория детского сада оснащена современной системой видеонаблюдения и контроля доступа.Главной особенностью садика является то, что он находится прямо внутри жилого дома. Такое решение использовалось из-за сложности строительства отдельных социальных объектов.Александр Высокинский отметил, что застройщики заинтересованы в том, чтобы подобные учреждения были в домах. Потому что это в первую очередь удобно для самих граждан.«В данном случае мы сделали этот проект совместно с бизнесом — группой компаний Брусника. Первый раз мы проектировали что-то подобное. Мы также впервые прошли все необходимые согласования, и я думаю, что у таких задумок в городе будущее есть. Вопрос в том, что на базе этого проекта нужно обкатать технологию. Нужно посмотреть еще раз цены, по которым мы готовы выкупать, потому, что для города это было выгодно, и потом предлагать подобные схемы нашим строителям, с ними сотрудничать. Так мы проблему детских садов до трех лет и более решим гораздо быстрее», — заявил глава Екатеринбурга.Новый Межшкольный стадион в Ленинском районе открылся на базе лицея № 109. Он построен на месте двух спортплощадок, которые разделяли школу № 152 и лицей № 109. Сейчас это два здания лицея — начальное и старшее звено.На стадионе есть футбольная и баскетбольно-волейбольная площадка. Также установлены тренажеры для воркаута, обустроены беговая дорожка, выделены сектора для метания снарядов и прыжков в длину.«Мы ждали, когда у нас откроется этот шикарный стадион, — долгих 7 лет, и я от лица всего сообщества лицея № 109 хочу выразить огромную благодарность администрации города Екатеринбурга, управлению заказчиков по капитальному строительству за оказанную возможность нашим лицеистам заниматься на новом современном стадионе. Обещаем в полном объеме использовать его ресурсы в образовательном процессе. Благодаря возможностям, которые открывает новый стадион, я очень надеюсь на то, что у нас еще не один олимпийский чемпион будет учиться в лицее», — сказала директор лицея № 109 Юлия Кудимова.Помимо уроков физкультуры стадион планируют использовать для проведения спортивных праздников и занятий дополнительного образования. Летом здесь будут заниматься дети из городских оздоровительных лагерей.«Мы открываем несколько детских садов, новые школы, стадион. Все это связано с будущим города. Потому что будущее зарождается в детском саду, и в школе и очень важно, чтобы это будущее было не только умным и образованным, но и здоровым», — заявил глава Екатеринбурга.