Новости дня

Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам аварийного жилья

15 август 2019 (12:38)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Свердловская область вошла в первую десятку российских субъектов по объемам аварийного жилья. Об этом на заседании правительства региона сообщил глава областного минстроя Михаил Волков.

«Расселение аварийного фонда — один из крупнейших социальных проектов Среднего Урала. К 2024 году планируется переселить 19 тыс. 600 человек. Речь идет о 352 тыс. кв. м. жилья», — рассказал М. Волков.

По его словам, сноc аварийных домов позволит вовлечь в хозяйственный оборот качественные земельные участки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: