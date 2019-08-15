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Свердловская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам аварийного жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. Свердловская область вошла в первую десятку российских субъектов по объемам аварийного жилья. Об этом на заседании правительства региона сообщил глава областного минстроя Михаил Волков.



«Расселение аварийного фонда — один из крупнейших социальных проектов Среднего Урала. К 2024 году планируется переселить 19 тыс. 600 человек. Речь идет о 352 тыс. кв. м. жилья», — рассказал М. Волков.



По его словам, сноc аварийных домов позволит вовлечь в хозяйственный оборот качественные земельные участки, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.

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