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В России в I полугодии доля кредитов на сумму более 500 тыс. рублей выросла на 4,1%
15 август 2019 (12:04)
В январе-июне 2019 года доля выданных в России потребительских кредитов на сумму более 500 тыс. руб. выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 55,1% от общего числа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом доля кредитов на сумму до 100 тысяч руб., напротив, сократилась на 1,5% и составила 11,5%. Кроме того, сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. — на 1,6%, до 17%, а от 300 до 500 тыс. руб. — на 1%, до 16,4%.
Эксперты НБКИ полагают, что это связано с более избирательным кредитованием заемщиков банками, а также с активной выдачей займов проверенным клиентам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов.
При этом доля кредитов на сумму до 100 тысяч руб., напротив, сократилась на 1,5% и составила 11,5%. Кроме того, сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. — на 1,6%, до 17%, а от 300 до 500 тыс. руб. — на 1%, до 16,4%.
Эксперты НБКИ полагают, что это связано с более избирательным кредитованием заемщиков банками, а также с активной выдачей займов проверенным клиентам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов.
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