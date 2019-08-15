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В Екатеринбурге будут судить группу мигрантов, подозреваемых в серии краж из супермаркетов
15 август 2019 (11:24)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Екатеринбурге будут судить группу мигрантов из среднеазиатских республик, подозреваемых в более чем 20 кражах из супермаркетов, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.
Отмечается, что группировка действовала на территории Екатеринбурга и Среднеуральска с июня по октябрь 2018 года, сбывая похищенное через торговые центры и рынки. 10 октября прошлого года подозреваемых задержали. За время своего существования преступной группе удалось похитить имущество торговых точек на сумму порядка 80 тыс. руб.
«Как было установлено в ходе предварительного следствия, 31-летний иностранец организовал группу из трех своих соотечественников для совершения преступлений. В группу входили молодые люди 1999, 1992 и 1996 годов рождения. Организатор осуществлял доставку сообщников к месту кражи на своем автомобиле BMW Х5, хранение похищенного на съемной квартире и его последующую продажу. Организатор же осуществлял распределение доходов от противоправных действий. Остальные члены банды занимались исключительно хищением товаров», — говорится в сообщении.
Теперь членам группировки грозит до 10 лет лишения свободы, в отношении них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой».
«В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. До решения суда подозреваемые будут находиться под стражей», — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что группировка действовала на территории Екатеринбурга и Среднеуральска с июня по октябрь 2018 года, сбывая похищенное через торговые центры и рынки. 10 октября прошлого года подозреваемых задержали. За время своего существования преступной группе удалось похитить имущество торговых точек на сумму порядка 80 тыс. руб.
«Как было установлено в ходе предварительного следствия, 31-летний иностранец организовал группу из трех своих соотечественников для совершения преступлений. В группу входили молодые люди 1999, 1992 и 1996 годов рождения. Организатор осуществлял доставку сообщников к месту кражи на своем автомобиле BMW Х5, хранение похищенного на съемной квартире и его последующую продажу. Организатор же осуществлял распределение доходов от противоправных действий. Остальные члены банды занимались исключительно хищением товаров», — говорится в сообщении.
Теперь членам группировки грозит до 10 лет лишения свободы, в отношении них было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой».
«В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. До решения суда подозреваемые будут находиться под стражей», — отмечают в ведомстве.
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