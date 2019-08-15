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В Полевском погашена задолженность по зарплате перед работниками МУПа в размере более 2 млн рублей

15 август 2019 (10:42)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В ходе проверки установлено, что у МУП «Полевская специализированная компания» есть задолженность по заработной плате перед 39 работниками с октября 2018 по июнь 2019 года. Общая сумма ее составила более 2,1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Учредителю и руководителю предприятия внесено представление об устранении выявленных нарушений. Начальник и двое должностных лиц органа местного самоуправления привлечены к дисциплинарной ответственности. Было возбуждено дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата в срок заработной платы», МУП «ПСК» ПГО выдано предупреждение.

В результате трудовые права работников были восстановлены — долг по оплате труда им выплачен в полном объеме.

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