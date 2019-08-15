Новости дня

В России в I полугодии доля кредитов на сумму более 500 тыс. рублей выросла на 4,1%

УрБК, Москва, 15.08.2019. В январе-июне 2019 года доля выданных в России потребительских кредитов на сумму более 500 тыс. руб. выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 55,1% от общего числа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



При этом доля кредитов на сумму до 100 тысяч руб., напротив, сократилась на 1,5% и составила 11,5%. Кроме того, сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. — на 1,6%, до 17%, а от 300 до 500 тыс. руб. — на 1%, до 16,4%.



Эксперты НБКИ полагают, что это связано с более избирательным кредитованием заемщиков банками, а также с активной выдачей займов проверенным клиентам с хорошей кредитной историей и высоким уровнем доходов.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">15 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:20</span><br /><strong>В России в I полугодии доля кредитов на сумму более 500 тыс. рублей выросла на 4,1%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 15.08.2019. В январе-июне 2019 года доля выданных в России потребительских кредитов на сумму более 500 тыс. руб. выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 55,1% от общего числа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089163-v-rossii-v-i-polugodii-dolya-kreditov-na-summu-bolee-500-tys-rubley-vyrosla-na-41.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: