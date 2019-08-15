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Выплаты правлению РЖД в I полугодии выросли до 2,296 млрд рублей

15 август 2019 (09:30)

УрБК, Москва, 15.08.2019. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в I полугодии увеличили выплаты правлению в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,296 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на отчетность компании.

В частности, на заработную плату было выделено 472,261 млн руб. (рост на 46,5%), а на премии — 1,823 млрд руб. (рост в 3,8 раза).

При этом итоговые выплаты правлению в сопоставимых условиях, то есть без учета выплат работникам, уволенным до окончания отчетного периода, составили 910,855 млн руб., увеличившись в 1,9 раза.

Согласно информации на сайте РЖД, всего в правление компании входят 23 человека, в том числе гендиректор РЖД Олег Белозеров, его первые заместители, заместители, главный бухгалтер и начальник правового департамента.

В 2018 году РЖД увеличили выплаты правлению на 4,7% по сравнению с предшествовавшим годом, до 1,33 млрд руб.

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