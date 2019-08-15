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В Полевском из-за аварии без газоснабжения остались 19 тыс. человек

15 август 2019 (09:09)

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2019. В Полевском городском округе из-за аварии без газоснабжения остались 19 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

«14 августа 2019 года в 16.40 по местному времени поступило сообщение о повреждении на газопроводе высокого давления (диаметр 57 мм) по ул. Красноармейская. Угрозы для населения и окружающей среды нет. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных жилых домов и 2 тыс. 626 частных жилых домов с населением 19 тыс. человек. Социально-значимые объекты в зону отключения не попали», — говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы силами специалистов газовой службы. Ориентировочное время восстановления газоснабжения — 15 августа 2019 года.

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