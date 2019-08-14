Пять проблем франчайзинга на Урале

Российская ассоциация франчайзинга и Свердловский фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) провели исследование рынка франшиз на Среднем Урале. Аналитики отмечают, что уровень проникновения этого вида бизнеса в регионе пока оставляет желать лучшего. Однако в долгосрочной перспективе ситуация может измениться.Региональный представитель Российской ассоциации франчайзинга Андрей Разуваев рассказал, что в рамках исследования были опрошены 500 компаний Свердловской области.«Мы создали реестр франшиз Среднего Урала, который в настоящее время насчитывает 33 бренда. По результатам исследования 36 предпринимателей изъявили желание написать собственную франшизу. 32 компании вообще не рассматривают для себя франчайзинг как форму развития бизнеса. 361 предприниматель затруднился ответить на наш вопрос. То есть им интересна тема франчайзинга, но не хватает информации, чтобы применять эту модель на практике», — рассказал Андрей Разуваев.По его словам, рынок франшиз на Урале имеет большой потенциал для развития.«При экспертном опросе ряда федеральных франчайзеров выяснилось, что они получают от 10 до 25 заявок в год на приобретение франшизы в Свердловской области», — говорится в исследовании.Аналитики Российской ассоциации франчайзинга выделили пять ключевых барьеров, которые препятствуют развитию этого направления бизнеса.В частности, эксперты говорят о проблеме некачественных франшиз. В интернете часто встречаются предложения о суперприбыльных франшизах — так называемых лже-франшизах. Их представители много обещают до момента оплаты и не оказывают консультационную поддержку после нее.Другая проблема — недостаточный уровень знаний предпринимателей о разработке собственной франшизы или приобретении чужой. У многих бизнесменов нет необходимой квалификации, чтобы принимать грамотные решения.Также предприниматели жалуются на дефицит кадров. Квалификация персонала в сфере франчайзинга оставляет желать лучшего. Стоимость новых сотрудников на рынке с опытом работы в этой сфере достаточно высока и является неподъемной для малого бизнеса.Еще одна проблема — дефицит финансовых ресурсов на разработку и приобретение франшиз. Речь идет о нехватке собственных средств предприятий и высокой стоимости заемных денег.Наконец, аналитики указывают на отсутствие прозрачной системы продвижения франшиз. Потенциальные покупатели в большинстве случаев не могут найти достоверную информацию. И, как результат, даже если у вероятного франчайзи возникнет желание приобрести региональную франшизу, то он не сможет это сделать из-за «закрытости» информации, а иногда из-за отсутствия возможности найти работающий номер телефона представителя франчайзера.Для решения этих проблем в Свердловской области создали Уральский центр франчайзинга, который работает на базе СОФПП. Новая структура занимается поддержкой, консультированием и информированием потенциальных и действующих франчайзеров в регионе, а также будущих покупателей франшизы.«Мы увидели потребность в этой организации. С одной стороны, есть компании, которые хотят расширять свой бизнес и готовы попробовать франчайзинг. С другой, есть потребность у тех, кто хотел бы начать свое дело. Очевидно, что покупка франшизы позволяет снизить определенные риски и пройти «зону смерти» (первые годы существования бизнеса — прим. ред.) с наименьшими потерями», — рассказал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.Уральскому центру франчайзинга уже удалось добиться конкретных практических результатов. В частности, были «упакованы» несколько франшиз, разработаны обучающие курсы, создан реестр региональных франчайзеров. Однако очевидно, что на региональном уровне решить все существующие проблемы развития этого направления бизнеса невозможно. Значит, ожидать какого-то серьезного прорыва пока не приходится.