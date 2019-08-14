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Средний размер автокредита в Челябинской области во II квартале вырос на 6,5%
14 август 2019 (15:09)
УрБК, Челябинск, 14.08.2019. Челябинская область оказалась на 19 месте в рейтинге динамики среднего размера автокредита во II квартале 2019 года. По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за год средний размер автокредита в регионе вырос на 6,5%, составив 678 тыс. 047 руб.
Так, на первом месте среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования традиционно оказалась Москва: 1 млн 115 тыс. 111 руб. — на 11,1% больше, чем в 2018 году. На втором и третьем — Московская область и Санкт-Петербург: 965 тыс. 988 руб. и 940 тыс. 840 руб. соответственно. В первом случае рост составил 13,8%, во втором — 12,1%.
В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита в топ-30 регионов по объемам автокредитования был зафиксирован в Кемеровской (466,7 тыс. руб.) и Кировской (547,2 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (617,3 тыс. руб.) и Республике Татарстан (637,3 тыс. руб.).
Всего, по данным 4 тыс. кредиторов, во II квартале 2019 года средний размер автокредита в России составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (710 тыс. руб.)
При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в данный период была продемонстрирована в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+14,8%) и Рязанской (+14,7%) областях и Ставропольском крае (+14,5%). В то же время в ряде регионов средний размер автокредита сократился: в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1,0%) областях.
«Одной из главных причин роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года явилось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Так, на первом месте среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования традиционно оказалась Москва: 1 млн 115 тыс. 111 руб. — на 11,1% больше, чем в 2018 году. На втором и третьем — Московская область и Санкт-Петербург: 965 тыс. 988 руб. и 940 тыс. 840 руб. соответственно. В первом случае рост составил 13,8%, во втором — 12,1%.
В свою очередь, самый небольшой средний размер автокредита в топ-30 регионов по объемам автокредитования был зафиксирован в Кемеровской (466,7 тыс. руб.) и Кировской (547,2 тыс. руб.) областях, Удмуртской Республике (617,3 тыс. руб.) и Республике Татарстан (637,3 тыс. руб.).
Всего, по данным 4 тыс. кредиторов, во II квартале 2019 года средний размер автокредита в России составил 769,7 тыс. руб., увеличившись на 8,4% (или на 59,7 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (710 тыс. руб.)
При этом самая серьезная динамика роста среднего размера автокредита в данный период была продемонстрирована в Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (+14,8%) и Рязанской (+14,7%) областях и Ставропольском крае (+14,5%). В то же время в ряде регионов средний размер автокредита сократился: в Кемеровской (-27,6%), Кировской (-6,6%) и Новосибирской (-1,0%) областях.
«Одной из главных причин роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года явилось удорожание импортных автомобилей, приобретаемых в кредит. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. В настоящее время они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне», — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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