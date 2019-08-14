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У предпринимателя из Первоуральска конфисковали более 300 пар обуви без маркировки

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. Более 300 пар обуви без маркировки конфисковали специалисты Управления Роспотребнадзора у предпринимателя из Первоуральска. Многочисленные нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) были выявлены в магазине «Планета одежды и обуви» (ИП Кулулова).



Так, на обуви для детей и подростков отсутствовала информация о наименовании и месте нахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютора, единый знак обращения на рынке, наименование и вид (назначение) изделия, условия эксплуатации и ухода за обувью. Тогда как положениями технического регламента предусмотрено, что маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.



Также в ходе проверки установлено отсутствие маркировки или неполная маркировка и на иные проинспектированные товары. В том числе на швейные детские изделия и на женскую одежду. Кроме того, индивидуальным предпринимателем были представлен сертификат о соответствии на обувь, имеющий статус «Прекращен».



В связи с выявленными нарушениями требований ТР ТС 007/2011 была арестована фактически вся имеющаяся в продаже обувь для детей и подростков — всего 310 пар.



Ранее, в 2018 году, ИП Кулулов Д. К. неоднократно привлекался мировым судьей к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 15.12. КоАП РФ, и с учетом всех представленных доказательств мировой судья посчитала необходимым назначить предпринимателю административное наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб. с конфискацией товара на сумму свыше 170 тыс. руб.



При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 марта 2020 года нанесение средств идентификации на потребительскую упаковку или на обувные товары, или на товарный ярлык обувных товаров будет обязательным. Эта обязанность возлагается на производителей, поставщиков, розничных продавцов, импортеров обуви и комиссионеров.

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