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Число объектов на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизилось на 3,2%
14 август 2019 (13:51)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, снизилось на 3,2% и составило 8,6 тыс. единиц. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).
По состоянию на 5 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 634 руб. за кв. м. За последние четыре недели показатель снизился на 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) в настоящее время составляет 4 месяца.
По состоянию на 5 августа средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 634 руб. за кв. м. За последние четыре недели показатель снизился на 0,1%.
Средний срок экспозиции объектов (период от выставления на продажу до совершения сделки) в настоящее время составляет 4 месяца.
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