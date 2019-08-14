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Автотранспортное управление ММК отмечает 50 лет со дня основания
14 август 2019 (12:27)
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2019. Автотранспортное управление ММК отмечает золотой юбилей — 50 лет. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».
«Решение о создании тогда еще автотранспортного цеха принял 13 августа 1969 года директор Магнитогорского металлургического комбината Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения с первого дня стало обслуживание ведущих цехов металлургического комбината: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов и оборудования», — говорится в сообщении.
Сегодня ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) — одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, имеет в своем распоряжении более тысячи единиц подвижного состава, развитую производственно-техническую базу.
Как сообщают представители ПАО «ММК», на предприятии полностью модернизирована ремонтная служба, постоянно обновляется парк диагностического оборудования в соответствии с изменениями конструктивных особенностей эксплуатируемых автомобилей. Управление транспортным процессом осуществляется на основе современных информационных систем.
Свыше 100 из более чем 1,5 тыс. работников предприятия награждены государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почетными званиями и грамотами.
По информации пресс-службы, АТУ вносит большой вклад в экономику региона и его социальное развитие, осуществляя перевозку грузов как ПАО «ММК», который является основным заказчиком транспортных услуг, так и других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации. Предприятие тесно сотрудничает с региональными и городскими организациями.
Автотранспортное управление — участник важнейших строек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ (строительство установки десульфурации чугуна), ЛПЦ № 10, ЭСПЦ, стан 5000, стан 2000 холодной прокатки, АНГЦ № 3, доменных печей № 4 и № 10, в аглоцехе сероулавливающей установки № 2, (аглофабрики № 5), перебазирование агрегата продольной резки (АПР) из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.
В перечне услуг, оказываемых подразделением, — перевозка тяжеловесных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатация грузоподъемных механизмов, ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».
Спектр задач предприятия — грузовые технологические и пассажирские перевозки, полностью обеспечивает потребность в транспортном обслуживании производственного цикла ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.
«Решение о создании тогда еще автотранспортного цеха принял 13 августа 1969 года директор Магнитогорского металлургического комбината Андрей Филатов. Основной задачей нового подразделения с первого дня стало обслуживание ведущих цехов металлургического комбината: перевозка горной массы, шлаков, огнеупорного кирпича, химических компонентов, механизмов и оборудования», — говорится в сообщении.
Сегодня ООО «Автотранспортное управление» (входит в Группу ММК) — одно из крупнейших транспортных предприятий Южного Урала, имеет в своем распоряжении более тысячи единиц подвижного состава, развитую производственно-техническую базу.
Как сообщают представители ПАО «ММК», на предприятии полностью модернизирована ремонтная служба, постоянно обновляется парк диагностического оборудования в соответствии с изменениями конструктивных особенностей эксплуатируемых автомобилей. Управление транспортным процессом осуществляется на основе современных информационных систем.
Свыше 100 из более чем 1,5 тыс. работников предприятия награждены государственными, ведомственными, региональными и корпоративными наградами, отмечены почетными званиями и грамотами.
По информации пресс-службы, АТУ вносит большой вклад в экономику региона и его социальное развитие, осуществляя перевозку грузов как ПАО «ММК», который является основным заказчиком транспортных услуг, так и других заказчиков, расположенных по всей территории Российской Федерации. Предприятие тесно сотрудничает с региональными и городскими организациями.
Автотранспортное управление — участник важнейших строек и реконструкций на таких объектах, как ККЦ (строительство установки десульфурации чугуна), ЛПЦ № 10, ЭСПЦ, стан 5000, стан 2000 холодной прокатки, АНГЦ № 3, доменных печей № 4 и № 10, в аглоцехе сероулавливающей установки № 2, (аглофабрики № 5), перебазирование агрегата продольной резки (АПР) из ЗАО «Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.
В перечне услуг, оказываемых подразделением, — перевозка тяжеловесных, негабаритных и опасных грузов, эксплуатация грузоподъемных механизмов, ремонт и техническое обслуживание грузовых и легковых автомобилей, ремонт самоходной техники «БелАЗ».
Спектр задач предприятия — грузовые технологические и пассажирские перевозки, полностью обеспечивает потребность в транспортном обслуживании производственного цикла ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и Группы ММК, включая междугородние перевозки.
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