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Mercedes отзывает в России более 900 автомобилей

УрБК, Москва, 14.08.2019. АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 944 транспортных средства марки Mercedes-Benz Х-Class. Об этом сообщает Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля по апрель 2018 года. Причиной является то, что на определенных автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, дополнительно установленным на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. Хотя соответствующие максимальные нагрузки на крышу правильно указаны в инструкции по эксплуатации базового транспортного средства и кунга, нет информации о том, что максимально допустимая суммарная нагрузка на крышу меньше, чем сумма отдельных значений.



В случае превышения общей нагрузки на крышу правильная работа системы ESP не гарантируется. Нельзя исключить негативное влияние на устойчивость движения и повышенную опасность возникновения заноса и аварий.



Помимо прочего было установлено, что на определенных автомобилях с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве по эксплуатации некорректно указано, что поддержка системы ESP значительно снижается при активации блокировки дифференциала заднего моста. На самом деле поддержка системы полностью отключается. Это также корректно отображается на комбинации приборов с помощью предупредительной лампы желтого цвета ESP OFF.



Вместе с тем в случае сбоя подсистемы ряда функций PRE-SAFE появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации. В результате будет непонятно, какая неисправность присутствует.



На транспортных средствах будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также при необходимости обновлено электронное руководство по эксплуатации.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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