Новости дня

Три автомобиля пострадали в Екатеринбурге в результате прорыва трубы на ул. Бабушкина

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В Екатеринбурге на ул. Бабушкина, 45 в результате гидравлических испытаний прорвало трубу с горячей водой. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что прорыв локализован.



«Есть информация о трех пострадавших автомобилях, очевидцы сообщили о разбитых окнах. Весь ущерб, который будет доказан, возместят. Объекты застрахованы», — сообщили в пресс-службе.



В Екатеринбурге третий этап гидравлических испытаний трубопроводов продлится до 15 августа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй — с 24 по 27 июня.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">14 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:56</span><br /><strong>Три автомобиля пострадали в Екатеринбурге в результате прорыва трубы на ул. Бабушкина</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В Екатеринбурге на ул. Бабушкина, 45 в результате гидравлических испытаний прорвало трубу с горячей водой. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что прорыв локализован.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089132-tri-avtomobilya-postradali-v-ekaterinburge-v-rezultate-proryva-truby-na-ul-babushkina.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: