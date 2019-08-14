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Три автомобиля пострадали в Екатеринбурге в результате прорыва трубы на ул. Бабушкина
14 август 2019 (10:56)
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2019. В Екатеринбурге на ул. Бабушкина, 45 в результате гидравлических испытаний прорвало трубу с горячей водой. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что прорыв локализован.
«Есть информация о трех пострадавших автомобилях, очевидцы сообщили о разбитых окнах. Весь ущерб, который будет доказан, возместят. Объекты застрахованы», — сообщили в пресс-службе.
В Екатеринбурге третий этап гидравлических испытаний трубопроводов продлится до 15 августа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй — с 24 по 27 июня.
«Есть информация о трех пострадавших автомобилях, очевидцы сообщили о разбитых окнах. Весь ущерб, который будет доказан, возместят. Объекты застрахованы», — сообщили в пресс-службе.
В Екатеринбурге третий этап гидравлических испытаний трубопроводов продлится до 15 августа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй — с 24 по 27 июня.
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