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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

УрБК, Москва, 14.08.2019. Комитет Госдумы по промышленности предложил ввести предельный возраст для автомобилей. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Депутаты составили письмо для Министерства промышленности и торговли и Министерства транспорта. Они предлагают обсудить законодательный запрет слишком старых автомобилей. Пока не уточняется, какой возраст машин может стать предельным и какое наказание ждет нарушителей.



Сейчас в России нет ограничений на возраст транспорта. Несколько лет назад Минпромторг предлагал ограничить предельный возраст коммерческих автомобилей от 7 до 15 лет в зависимости от категории, но законопроект не дошел до Госдумы.



Согласно данным, которые приводило ведомство, российский парк легких коммерческих автомобилей (LCV) возрастом 8 лет и более составляет 64%. Доля средних грузовиков возрастом более 10 лет — 52%, больших грузовиков — 76%, автобусов — 57%.

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