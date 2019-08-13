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«Вэб.рф» предлагает направить средства Фонда национального благосостояния на благоустройство городов
13 август 2019 (18:01)
УрБК, Москва, 13.08.2019. Председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов, сообщает «Интерфакс».
Такое предложение он высказал на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства», — сказал Игорь Шувалов.
Отметим, что в июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта, заявив, что нужно согласовать ее с ЦБ и Счетной палатой.
По состоянию на июнь текущего года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. (59,6 млрд долл. США).
Такое предложение он высказал на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
«Отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства», — сказал Игорь Шувалов.
Отметим, что в июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта, заявив, что нужно согласовать ее с ЦБ и Счетной палатой.
По состоянию на июнь текущего года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. (59,6 млрд долл. США).
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