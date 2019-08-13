Новости дня

«Вэб.рф» предлагает направить средства Фонда национального благосостояния на благоустройство городов

УрБК, Москва, 13.08.2019. Председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов, сообщает «Интерфакс».



Такое предложение он высказал на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.



«Отдельно рассматриваем 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Эти проекты касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах — а это как раз на плечах малого и среднего предпринимательства», — сказал Игорь Шувалов.



Отметим, что в июле комитет Госдумы отклонил поправку о праве направлять средства ФНБ на поддержку экспорта, заявив, что нужно согласовать ее с ЦБ и Счетной палатой.



По состоянию на июнь текущего года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. (59,6 млрд долл. США).

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:01</span><br /><strong>«Вэб.рф» предлагает направить средства Фонда национального благосостояния на благоустройство городов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 13.08.2019. Председатель «Вэб.рф» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов, сообщает «Интерфакс».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089126-predsedatel-vebrf-igor-shuvalov-predlozhil-napravit-sredstva-fonda-nacionalnogo-blagosostoyaniya-na-blagoustroystvo-gorodov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: