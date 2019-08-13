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Почти 20% жилых помещений в Свердловской области не оборудованы водопроводом

13 август 2019 (17:10)

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. По итогам 2018 года общая площадь жилого фонда Свердловской области составляет 112,7 млн кв. м. (в 2017 году — 111,1 млн кв. м.). Соответствующее исследование Росстата опубликовал на своей странице в Facebook депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер.

По состоянию на 1 января 2019 года 83% жилых помещений на Среднем Урале оборудованы водопроводом, 80,7% — канализацией, 85% — отоплением, 72,4% — ванной (душем), 57,3% — газом, 73,9% — горячей водой.

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