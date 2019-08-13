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В Екатеринбурге запретят остановку транспорта рядом со школой № 63 в Верх-Исетском районе

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В Екатеринбурге запретят остановку транспорта рядом со школой № 63 по улице Плотников в Верх-Исетском районе. Соответствующие знаки установят к 1 сентября, говорится на официальном портале города.



«Запрещающий и информирующий знаки установят здесь для спокойствия и комфорта жителей близлежащих домов, обратившихся в администрацию Екатеринбурга с просьбой обезопасить маршрут своего передвижения по этой улице», — говорится в сообщении.

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