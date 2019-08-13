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ЦБ собирается унифицировать систему оценки кредитных историй граждан

13 август 2019 (15:56)

УрБК, Москва, 13.08.2019. Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы. Регулятор намерен создать единую для всех форму выдачи отчета.

Как сообщает газета, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и то, насколько велики его шансы получить кредит или заем. Форму должен подготовить ЦБ.

«В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации. Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу», — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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