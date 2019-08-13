Новости дня
ЦБ собирается унифицировать систему оценки кредитных историй граждан
13 август 2019 (15:56)
УрБК, Москва, 13.08.2019. Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы. Регулятор намерен создать единую для всех форму выдачи отчета.
Как сообщает газета, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и то, насколько велики его шансы получить кредит или заем. Форму должен подготовить ЦБ.
«В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации. Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу», — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы. Регулятор намерен создать единую для всех форму выдачи отчета.
Как сообщает газета, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и то, насколько велики его шансы получить кредит или заем. Форму должен подготовить ЦБ.
«В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации. Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу», — поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ планирует сократить срок хранения кредитных историй до 7 лет
- В России появится специализированное бюро кредитных историй для микрофинансовой отрасли
- ООО КБ «Кольцо Урала» улучшило систему проверки кредитных историй
- ООО КБ «Кольцо Урала» улучшило систему оценки кредитных рисков
- ОАО «СКБ-банк»: Положительная кредитная история — большая ценность, и это понимают многие заемщики