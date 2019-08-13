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Минэкономики разрабатывает проект по внедрению новых стандартов для бизнеса
13 август 2019 (15:05)
Минэкономики и Всероссийская академия внешней торговли разрабатывают национальный план по внедрению новых стандартов для бизнеса.
По информации газеты «Ведомости», в частности, будут установлены требования к нефинансовой отчетности, рациональному использованию природных ресурсов и защите прав человека. Однако соблюдение правил будет добровольным.
Сообщается также, что в основу ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития. Дополнительные стандарты введут для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства. Новые требования также затронут компании, участвующие в госзакупках и получающие госфинансирование.
Первый этап подготовки плана уже пройден. Помимо этого, министерство уже внесло в правительство законопроект о «социальной отчетности»: государственные и крупные коммерческие компании будут обязаны раскрывать нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности.
По информации газеты «Ведомости», в частности, будут установлены требования к нефинансовой отчетности, рациональному использованию природных ресурсов и защите прав человека. Однако соблюдение правил будет добровольным.
Сообщается также, что в основу ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития. Дополнительные стандарты введут для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химического производства и сельского хозяйства. Новые требования также затронут компании, участвующие в госзакупках и получающие госфинансирование.
Первый этап подготовки плана уже пройден. Помимо этого, министерство уже внесло в правительство законопроект о «социальной отчетности»: государственные и крупные коммерческие компании будут обязаны раскрывать нефинансовые показатели работы в области устойчивого развития и социальной ответственности.
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