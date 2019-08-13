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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 29 коп.
13 август 2019 (14:49)
УрБК, Москва, 13.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 17,3 коп. до 65,6 руб., евро — на 29,18 коп. до 73,41 руб.
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