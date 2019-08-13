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В Челябинске будут судить пятерых местных жителей за разбойное нападение на салон сотовой связи

УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Челябинске будут судить пятерых местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними, совершивших разбойное нападение на салон сотовой связи. Они похитили имущество на сумму свыше 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Обвиняемые в вечернее время в ноябре 2018 года на личном автомобиле прибыли к салону сотовой связи, расположенном в Металлургическом районе Челябинска. Когда сотрудник салона сотовой связи остался в помещении один, они совершили разбойное нападение, в ходе которого причинили специалисту салона сотовой связи телесные повреждения и похитили имущество на сумму свыше 1 млн руб.



Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:30</span><br /><strong>В Челябинске будут судить пятерых местных жителей за разбойное нападение на салон сотовой связи</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Челябинске будут судить пятерых местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними, совершивших разбойное нападение на салон сотовой связи. Они похитили имущество на сумму свыше 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089108-v-chelyabinske-budut-sudit-pyateryh-mestnyh-zhiteley-za-razboynoe-napadenie-na-salon-sotovoy-svyazi.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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