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В Челябинске будут судить пятерых местных жителей за разбойное нападение на салон сотовой связи

13 август 2019 (13:30)

УрБК, Челябинск, 13.08.2019. В Челябинске будут судить пятерых местных жителей, двое из которых являются несовершеннолетними, совершивших разбойное нападение на салон сотовой связи. Они похитили имущество на сумму свыше 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Обвиняемые в вечернее время в ноябре 2018 года на личном автомобиле прибыли к салону сотовой связи, расположенном в Металлургическом районе Челябинска. Когда сотрудник салона сотовой связи остался в помещении один, они совершили разбойное нападение, в ходе которого причинили специалисту салона сотовой связи телесные повреждения и похитили имущество на сумму свыше 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

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