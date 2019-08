УБРиР завершил внедрение системы оптимизации процесса выдачи кредитов физлицам

Новости дня

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил внедрение системы SAP Process Mining by Celonis, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новая система позволит банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживания клиентов. Партнером по внедрению выступила ГК «РАМАКС», — говорится в сообщении.



Как отмечают в УБРиР, разработанные модель и витрины данных позволят сотрудникам ответственных подразделений банка ежедневно контролировать процесс выдачи кредитов: как комплексно, так и отдельных его участков. Действия сотрудников во всех используемых информационных системах могут отслеживаться и оцениваться в режиме реального времени. При необходимости руководители могут самостоятельно добавлять дополнительные разрезы анализа и принимать быстрые корректирующие действия на основе аналитики. Это значительно сократит риски, связанные с поздним обнаружением нежелательных ситуаций, и принесет дополнительный экономический эффект.



«Благодаря внедрению проекта мы оптимизировали трудозатраты, тем самым увеличив скорость процесса выдачи кредитов в целом. С помощью SAP Process Mining by Celonis есть возможность увидеть отклонения от идеального сценария хода процесса и принять необходимые меры. Все это помогает нам в достижении главных целей — стать «цифровым банком № 1» в регионе и повысить уровень удовлетворенности клиентов услугами банка», — рассказал директор департамента информационных технологий УБРиР Андрей Обухов.



«Проект в УБРиР для нас не первый в банковской отрасли, поэтому мы хорошо понимаем, как с помощью Process Mining повысить конкурентоспособность наших заказчиков. Задача ГК «РАМАКС» — помочь настроить взаимодействие на каждом этапе сквозного процесса так, чтобы этот сложный «механизм» работал максимально эффективно. И неважно, проходит это взаимодействие между внутренними департаментами или ведется работа с внешними контрагентами, в каких именно системах протекает процесс и каково их количество», — пояснил директор по развитию инновационных проектов ГК «РАМАКС» Леонид Чернявский.



«SAP Process Mining by Celonis — уникальное в своем роде решение. Оно позволяет в текущих процессах компании найти «точки силы», открыть новые ресурсы для развития бизнеса. Ценность цифрового продукта — в возможности видеть реальные процессы, немедленно реагировать на внештатные ситуации и сокращать неэффективные операции. Пользу от использования SAP Process Mining by Celonis уже оценили крупные мировые и российские банки. Уверен, для УБРиР система тоже станет надежным партнером для развития бизнеса», — отметил заместитель генерального директора SAP CIS Андрей Горяйнов.

