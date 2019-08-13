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В Нижнем Тагиле вынесли приговор мошенникам, по вине которых 12 граждан лишились жилья

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей Виталия и Марины Боднюк и Юрия Осиннего.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, они признаны виновными по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».



В ходе следствия установлено, что обвиняемые с начала сентября 2012 года по июнь 2016 года лишили 12 граждан права на жилое помещение на общую сумму свыше 15 млн руб.



Обвиняемые размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении денежных займов под залог недвижимого имущества. Однако вместо этого оформляли договоры купли-продажи жилых помещений потерпевших, приобретая права собственности на них за суммы, значительно ниже их фактической стоимости.



«Введя в заблуждение жителя города Нижний Тагил о заключении с ним договора займа на 100 тыс. руб., обвиняемые незаконно оформили на себя право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру стоимостью свыше 930 тыс. руб. Впоследствии данную квартиру продали, деньги поделили между собой», — говорится в сообщении.



Суд назначил Виталию Боднюк наказание в виде 8,5 лет лишения свободы, Юрию Осиннему — в виде 5,5 лет лишения свободы, Марине Боднюк — в виде 4,5 лет лишения свободы. Всем осужденным суд постановил отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.



Марине Боднюк суд отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.



Приговор не вступил в законную силу.

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