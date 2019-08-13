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За семь месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 5 млн пассажиров
13 август 2019 (11:28)
УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. По итогам семи месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 5 млн 311 тыс. 162 пассажира (+7% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 2 млн 603 тыс. 103 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 708 тыс. 059 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Кроме того, всего за этот период выполнено 35 тыс. 645 рейсов (+3% к 2018 году), среди них ВВЛ —17 тыс. 945, МВЛ — 17 тыс. 700 рейсов. Пассажирооборот вырос на 9% и составил 12 892 301 тыс. пасс. км.
В июле 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 068 тыс. 607 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 7%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 545 тыс. 689 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 522 тыс. 918 человек. В июле «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 408 рейсов, среди них 2 тыс. 999 — по МВЛ, 3 тыс. 409 — по ВВЛ.
«Самыми популярными направлениями июля стали: Анапа, Симферополь, Сочи из Екатеринбурга и Москвы. А также Москва — Калининград и Москва — Санкт-Петербург. Среди международных рейсов пассажиры чаще всего летали из Москвы в Ереван, Ларнаку, Барселону, Прагу и Тель-Авив, из Екатеринбурга — в Прагу и Пекин», — говорится в сообщении.
Кроме того, всего за этот период выполнено 35 тыс. 645 рейсов (+3% к 2018 году), среди них ВВЛ —17 тыс. 945, МВЛ — 17 тыс. 700 рейсов. Пассажирооборот вырос на 9% и составил 12 892 301 тыс. пасс. км.
В июле 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 068 тыс. 607 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 7%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 545 тыс. 689 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 522 тыс. 918 человек. В июле «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 408 рейсов, среди них 2 тыс. 999 — по МВЛ, 3 тыс. 409 — по ВВЛ.
«Самыми популярными направлениями июля стали: Анапа, Симферополь, Сочи из Екатеринбурга и Москвы. А также Москва — Калининград и Москва — Санкт-Петербург. Среди международных рейсов пассажиры чаще всего летали из Москвы в Ереван, Ларнаку, Барселону, Прагу и Тель-Авив, из Екатеринбурга — в Прагу и Пекин», — говорится в сообщении.
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