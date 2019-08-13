Новости дня

За семь месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 5 млн пассажиров

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. По итогам семи месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 5 млн 311 тыс. 162 пассажира (+7% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 2 млн 603 тыс. 103 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 708 тыс. 059 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Кроме того, всего за этот период выполнено 35 тыс. 645 рейсов (+3% к 2018 году), среди них ВВЛ —17 тыс. 945, МВЛ — 17 тыс. 700 рейсов. Пассажирооборот вырос на 9% и составил 12 892 301 тыс. пасс. км.



В июле 2019 года услугами авиакомпании воспользовались 1 млн 068 тыс. 607 пассажиров, что выше показателя 2018 года на 7%. На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) перевезено 545 тыс. 689 человек, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 522 тыс. 918 человек. В июле «Уральские авиалинии» выполнили 6 тыс. 408 рейсов, среди них 2 тыс. 999 — по МВЛ, 3 тыс. 409 — по ВВЛ.



«Самыми популярными направлениями июля стали: Анапа, Симферополь, Сочи из Екатеринбурга и Москвы. А также Москва — Калининград и Москва — Санкт-Петербург. Среди международных рейсов пассажиры чаще всего летали из Москвы в Ереван, Ларнаку, Барселону, Прагу и Тель-Авив, из Екатеринбурга — в Прагу и Пекин», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">13 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:28</span><br /><strong>За семь месяцев 2019 года авиакомпания «Уральские авиалинии» перевезла более 5 млн пассажиров</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. По итогам семи месяцев 2019 года «Уральские авиалинии» перевезли 5 млн 311 тыс. 162 пассажира (+7% к показателям 2018 года). На внутренних воздушных линиях (ВВЛ) — 2 млн 603 тыс. 103 человека, на международных воздушных линиях (МВЛ) — 2 млн 708 тыс. 059 человек, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089101-za-pervye-sem-mesyacev-2019-goda-aviakompaniya-uralskie-avialinii-perevezla-bolee-5-mln-passazhirov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: