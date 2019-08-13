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В Екатеринбурге в ходе опрессовки произошел прорыв трубы на ул. Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. В Екатеринбурге на ул. Куйбышева, 108 этой ночью забил фонтан высотой с пятиэтажный дом. В пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» сообщили, что прорыв стал результатом гидравлических испытаний, проходивших с 23.00 до 6.00 ночью с 12 на 13 августа.



Воду перекрыли. К ремонту труб водоснабжения приступят только по завершению третьего этапа опрессовок.



«Если будут обращения, если нанесли ущерб кому-то, то мы его будем возмещать, наши объекты застрахованы», — отметили в пресс-службе.



В Екатеринбурге третий этап гидравлических испытаний трубопроводов проводится с 11 по 15 августа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй — с 24 по 27 июня.

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