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Прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с материалами уголовных дел под Сысертью

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2019. Прокуратура начала проверку по факту обнаружения свалки с материалами уголовных дел в лесу под Сысертью.



«Предварительно установлено, что местными жителями в лесном массиве вблизи д. Шайдурово Сысертского района обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера и содержащие персональные данные физических лиц, в том числе копии процессуальных документов и иных материалов из уголовных дел», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ведомстве отмечают, что за нарушение неприкосновенности частной жизни, в частности, за распространение персональных данных физических лиц, статьей 137 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.



Кроме того, статья 310 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет исправительных работ за разглашение данных предварительного расследования.



«В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

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