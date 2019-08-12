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В июле рынок автомобилей с пробегом в РФ вырос на 5,4%

УрБК, Москва, 12.08.2019. В России объем рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам июля 2019 года составил 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Почти четверть российского рынка подержанных легковых машин приходится на отечественную марку Lada. В июле объем перепродаж вазовских автомобилей достиг 122,4 тыс. штук — на 3,2% больше, чем в июле 2018 года.



Далее в рейтинге располагаются японские Toyota и Nissan, объемы вторичных рынков которых за прошлый месяц составили 54,7 и 27,6 тыс. автомобилей соответственно. При этом обе марки демонстрируют положительную динамику (+4,2% и +6,2% соответственно). Замыкают пятерку лидеров два корейских бренда — Hyundai (26 тыс. шт.; +10,2%) и KIA (24,5 тыс. шт.; +16,4%).



«Эксперты аналитического агентства «Автостат» отмечают, что по итогам 7 месяцев 2019 года рынок легковых автомобилей с пробегом все еще находится в небольшом минусе (-0,4%). В январе-июле его объем достиг почти 3 млн единиц», — говорится в сообщении.

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