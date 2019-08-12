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В Челябинской области по инициативе Группы ЧТПЗ пройдет первая международная проектная школа «Практики будущего»

УрБК, Челябинск, 12.08.2019. В Челябинской области по инициативе акционера Группы ЧТПЗ Андрея Комарова с 12 по 30 августа на базе детского корпоративного лагеря «Еланчик» пройдет первая международная проектная школа «Практики будущего».



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, в ней примут участие 150 талантливых старшеклассников из 27 российских регионов, а также из Латвии, Молдовы и Кыргызстана.



Организаторами образовательной смены выступают Группа ЧТПЗ, Кружковое движение и международная сеть технологического образования World ORT. В течение трех недель подростки будут изучать, как городская среда и технологические решения влияют на культуру, и работать над проектированием поселений будущего.



Проекты международной школы «Практики будущего» ориентированы на формирование городской среды малых поселений, внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта в объекты и системы управления их инфраструктурой. Совместно с экспертами старшеклассники будут погружены в разработку систем утилизации отходов, энергосбережения и водоснабжения. Все проекты должны будут отражать в своем дизайне культурный код Урала, ценности творчества, развития, осознанности, бережливости и отражать философию Группы ЧТПЗ «Белая металлургия».



Участники школы и эксперты из профильных областей проработают социальные, инженерно-технические, градостроительные и производственные решения по трем направлениям: «Город-кампус», «Загородная образовательная резиденция», «Эко-поселение». В перспективе идеи и предложения школьников могут быть реализованы в проектах Группы ЧТПЗ.



В направлении «Город-кампус» подростки разработают концепт университетского кампуса с многопрофильной школой-пансионом для учеников 7-11 классов. Проект «Загородная образовательная Резиденция» предполагает создание концепции образовательного лагеря с современной инфраструктурой для совместной проектной работы детей со взрослыми профессионалами и экспертами. В рамках направления «Эко-поселение» вместе с представителями шведского эко-поселения Сюдербин (о. Готланд, Швеция) подростки будут работать над планом преображения и экологизации детского оздоровительного лагеря ЧТПЗ «Еланчик».



«Группа ЧТПЗ реализует и поддерживает образовательные проекты, развивающие в молодежи способности отвечать на экологические, экономические, технологические вызовы, жить в условиях неопределенности, коллективно решать проблемы, приобретать навыки поведения в нестандартных ситуациях. Формирование с раннего возраста социальной ответственности и развитие стремления преображать мир являются основой для подготовки профессионалов, авторов своего будущего, готовых к эффективной и счастливой жизни», — комментирует советник председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» по образованию, доктор педагогических наук Елена Булин-Соколова.

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