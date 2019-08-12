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В июле годовые темпы удорожания непродовольственных товаров в РФ ускорились
12 август 2019 (17:05)
УрБК, Москва, 12.08.2019. В июле 2019 года годовая инфляция в РФ составила 4,6%, что на 0,1 п.п. ниже, чем в июне. Об этом говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен».
«Заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС. Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем. Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики ЦБ, изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами. Месячный прирост цен на товары и услуги без учета таких волатильных или регулируемых компонентов, как плодоовощная продукция, нефтепродукты и жилищно-коммунальные услуги, оценивается в 0,3% (с поправкой на сезонность). Такой уровень был характерен для февраля-июня (за исключением мая). Различия в изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продовольствие внесли основной вклад в неоднородность инфляции в регионах России.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.
«Заметный вклад в замедление показателя внесло снижение темпа прироста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в связи с меньшей, чем годом ранее, индексацией. Это ее второй этап; первый пришелся на январь и был связан с повышением ставки НДС. Годовая продовольственная инфляция не изменилась по сравнению с июнем. Несколько возросли годовые темпы удорожания непродовольственных товаров, во многом за счет эффекта базы в динамике цен на моторное топливо», — говорится в сообщении.
Как отмечают аналитики ЦБ, изменение потребительских цен в июле было в значительной мере обусловлено разовыми и административными факторами. Месячный прирост цен на товары и услуги без учета таких волатильных или регулируемых компонентов, как плодоовощная продукция, нефтепродукты и жилищно-коммунальные услуги, оценивается в 0,3% (с поправкой на сезонность). Такой уровень был характерен для февраля-июня (за исключением мая). Различия в изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги и продовольствие внесли основной вклад в неоднородность инфляции в регионах России.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернется к 4% в начале 2020 года.
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