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ДелоБанк запустил услугу овердрафтного кредитования для предпринимателей
12 август 2019 (16:50)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) запустил услугу овердрафтного кредитования. Новая возможность доступна в режиме онлайн для малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба организации.
«Подключить сервис можно в личном кабинете по предварительному одобрению банка без посещения офиса. Заполнение короткой анкеты займет несколько минут. Никаких дополнительных справок, договоров, документов предоставлять не нужно», — говорится в сообщении.
Предложение разработано специально для компаний МСБ, которые зарегистрированы не меньше шести месяцев назад и имеют расчетные счета в ДелоБанке.
ДелоБанк предлагает оведрафт компаниям со стабильными ежедневными оборотами и поступлениями на счет от разных контрагентов. Сервис дает возможность производить платежи при недостатке или отсутствии на счете денежных средств. При этом владелец счета сам определяет, когда и в какой сумме использовать овердрафт.
Максимальная сумма краткосрочного кредита, на которую может рассчитывать клиент банка, — 30% от поступлений на его расчетный счет, но не более 1 млн руб. Минимальная сумма — 10 тыс. руб. Годовая процентная ставка по условиям договора составляет 13,5%. Договор заключается на два года. Дополнительных комиссий нет. Овердрафт выдается частями — траншами на 30 календарных дней. Оплата производится либо ежедневными платежами, если на расчетном счете есть остаток, либо по истечении 30 дней, если средств на счете нет.
«Подключить сервис можно в личном кабинете по предварительному одобрению банка без посещения офиса. Заполнение короткой анкеты займет несколько минут. Никаких дополнительных справок, договоров, документов предоставлять не нужно», — говорится в сообщении.
Предложение разработано специально для компаний МСБ, которые зарегистрированы не меньше шести месяцев назад и имеют расчетные счета в ДелоБанке.
ДелоБанк предлагает оведрафт компаниям со стабильными ежедневными оборотами и поступлениями на счет от разных контрагентов. Сервис дает возможность производить платежи при недостатке или отсутствии на счете денежных средств. При этом владелец счета сам определяет, когда и в какой сумме использовать овердрафт.
Максимальная сумма краткосрочного кредита, на которую может рассчитывать клиент банка, — 30% от поступлений на его расчетный счет, но не более 1 млн руб. Минимальная сумма — 10 тыс. руб. Годовая процентная ставка по условиям договора составляет 13,5%. Договор заключается на два года. Дополнительных комиссий нет. Овердрафт выдается частями — траншами на 30 календарных дней. Оплата производится либо ежедневными платежами, если на расчетном счете есть остаток, либо по истечении 30 дней, если средств на счете нет.
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