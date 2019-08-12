Новости дня

ДелоБанк запустил услугу овердрафтного кредитования для предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) запустил услугу овердрафтного кредитования. Новая возможность доступна в режиме онлайн для малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба организации.



«Подключить сервис можно в личном кабинете по предварительному одобрению банка без посещения офиса. Заполнение короткой анкеты займет несколько минут. Никаких дополнительных справок, договоров, документов предоставлять не нужно», — говорится в сообщении.



Предложение разработано специально для компаний МСБ, которые зарегистрированы не меньше шести месяцев назад и имеют расчетные счета в ДелоБанке.



ДелоБанк предлагает оведрафт компаниям со стабильными ежедневными оборотами и поступлениями на счет от разных контрагентов. Сервис дает возможность производить платежи при недостатке или отсутствии на счете денежных средств. При этом владелец счета сам определяет, когда и в какой сумме использовать овердрафт.



Максимальная сумма краткосрочного кредита, на которую может рассчитывать клиент банка, — 30% от поступлений на его расчетный счет, но не более 1 млн руб. Минимальная сумма — 10 тыс. руб. Годовая процентная ставка по условиям договора составляет 13,5%. Договор заключается на два года. Дополнительных комиссий нет. Овердрафт выдается частями — траншами на 30 календарных дней. Оплата производится либо ежедневными платежами, если на расчетном счете есть остаток, либо по истечении 30 дней, если средств на счете нет.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:50</span><br /><strong>ДелоБанк запустил услугу овердрафтного кредитования для предпринимателей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. ДелоБанк (проект СКБ-банка для предпринимателей) запустил услугу овердрафтного кредитования. Новая возможность доступна в режиме онлайн для малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089087-delobank-zapustil-uslugu-overdraftnogo-kreditovaniya-dlya-predprinimateley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: