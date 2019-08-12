Новости дня
Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы
12 август 2019 (16:11)
УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет возвращаемых в их кассы средств — уплаченных займов и процентов по ним.
Отмечается, что проект разработан в целях повышения доступности услуг выдачи займов, оказываемых участниками микрофинансового рынка.
«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня», — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом МФО и ломбарды смогут выдавать по одному договору не более 50 тыс. руб., кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тыс. руб. Ежедневный лимит по выдаче займов за счет наличных, согласно предложению регулятора, может быть установлен на уровне 1 и 2 млн руб. соответственно.
ЦБ рассмотрит предложения и замечания по проекту до 25 августа, в силу документ вступит по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Отмечается, что проект разработан в целях повышения доступности услуг выдачи займов, оказываемых участниками микрофинансового рынка.
«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня», — говорится в пояснительной записке к документу.
При этом МФО и ломбарды смогут выдавать по одному договору не более 50 тыс. руб., кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тыс. руб. Ежедневный лимит по выдаче займов за счет наличных, согласно предложению регулятора, может быть установлен на уровне 1 и 2 млн руб. соответственно.
ЦБ рассмотрит предложения и замечания по проекту до 25 августа, в силу документ вступит по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- Число выданных микрозаймов в Свердловской области во II квартале выросло на 2,5%
- Банк России предлагает запретить МФО выдавать кредиты под залог жилья
- Микрофинансовым организациям могут разрешить использовать для выдачи займов выручку из кассы
- Микрофинансовым организациям могут разрешить использовать для выдачи займов выручку из кассы