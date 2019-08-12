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Микрофинансовым организациям могут разрешить выдавать займы за счет наличных из кассы





Отмечается, что проект разработан в целях повышения доступности услуг выдачи займов, оказываемых участниками микрофинансового рынка.



«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня», — говорится в пояснительной записке к



При этом МФО и ломбарды смогут выдавать по одному договору не более 50 тыс. руб., кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тыс. руб. Ежедневный лимит по выдаче займов за счет наличных, согласно предложению регулятора, может быть установлен на уровне 1 и 2 млн руб. соответственно.



ЦБ рассмотрит предложения и замечания по проекту до 25 августа, в силу документ вступит по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России опубликовал проект указания «О правилах наличных расчетов», вводящий разрешение микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет возвращаемых в их кассы средств — уплаченных займов и процентов по ним.Отмечается, что проект разработан в целях повышения доступности услуг выдачи займов, оказываемых участниками микрофинансового рынка.«Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня», — говорится в пояснительной записке к документу При этом МФО и ломбарды смогут выдавать по одному договору не более 50 тыс. руб., кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тыс. руб. Ежедневный лимит по выдаче займов за счет наличных, согласно предложению регулятора, может быть установлен на уровне 1 и 2 млн руб. соответственно.ЦБ рассмотрит предложения и замечания по проекту до 25 августа, в силу документ вступит по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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