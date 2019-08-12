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Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.

12 август 2019 (14:55)

УрБК, Москва, 12.08.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 августа 2019 года. Курс долл. США вырос на 17,44 коп. до 65,42 руб., евро — на 10,35 коп. до 73,12 руб.

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