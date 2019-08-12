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Роспотребнадзор назвал самые опасные параметры кредита для заемщика
12 август 2019 (13:55)
УрБК, Москва, 12.08.2019. Роспотребнадзор назвал самые опасные параметры кредита для заемщика, указав среди них валютные кредиты, плавающие ставки, залоги, экспресс-кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом.
Ведомство предупреждает о том, что кредиты в иностранной валюте (доллар США, евро, фунт, франк), как правило, имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые, но повышают риски заемщиков.
«Дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и подписавшей с вами трудовой контракт на 20 лет. В ином случае курсовые колебания на протяжении кредитного срока обязательно вас неприятно удивят. Падение курса рубля к франку в 2-3 раза во столько же раз увеличит ваши платежи по кредиту», — говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре указывают на необходимость обращать внимание на вид процентных ставок при оформлении кредита.
«Обычно ставка устанавливается на весь срок действия кредита. Но бывают и плавающие ставки, привязанные к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России (МосПрайм), на Лондонской бирже (Libor) или в Европе (Euribor). Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008-2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти», — поясняют в ведомстве.
Кредитные карты и карты с овердрафтом — формально разные инструменты, но для потребителя они очень схожи, так как оба дают возможность тратить больше денег, чем имеется на банковском счете.
«Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга. У разных карт разных банков могут быть разные условия и «подводные камни». При этом банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, этим можно выгодно пользоваться», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Экспресс-кредиты и залог ведомство также относит к опасным параметрам.
«Кредиты могут выдаваться под залог (приобретаемая недвижимость или автомобиль) или без залога — потребительские кредиты в узком смысле слова. Иногда банки называют потребительские кредиты «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки. При экспресс-кредитах банк получает минимум информации о заемщике. Поэтому при выдаче таких кредитов его риски наиболее высоки, и у таких кредитов самые высокие процентные ставки», — уточняется в сообщении.
Ведомство предупреждает о том, что кредиты в иностранной валюте (доллар США, евро, фунт, франк), как правило, имеют процентные ставки намного ниже, чем рублевые, но повышают риски заемщиков.
«Дешевый ипотечный кредит на 20 лет в швейцарских франках привлекателен только в том случае, если вы работаете в российском представительстве швейцарской компании, выплачивающей вам зарплату в этой валюте и подписавшей с вами трудовой контракт на 20 лет. В ином случае курсовые колебания на протяжении кредитного срока обязательно вас неприятно удивят. Падение курса рубля к франку в 2-3 раза во столько же раз увеличит ваши платежи по кредиту», — говорится в сообщении.
Также в Роспотребнадзоре указывают на необходимость обращать внимание на вид процентных ставок при оформлении кредита.
«Обычно ставка устанавливается на весь срок действия кредита. Но бывают и плавающие ставки, привязанные к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга в России (МосПрайм), на Лондонской бирже (Libor) или в Европе (Euribor). Как правило, в этом случае проценты по кредиту ниже. Но заемщик принимает на себя дополнительный риск: если финансовая система окажется в кризисе, как в 2008-2009 годах, плавающие ставки могут сильно вырасти», — поясняют в ведомстве.
Кредитные карты и карты с овердрафтом — формально разные инструменты, но для потребителя они очень схожи, так как оба дают возможность тратить больше денег, чем имеется на банковском счете.
«Если возникла просрочка, деньги идут сначала на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга. У разных карт разных банков могут быть разные условия и «подводные камни». При этом банки часто предоставляют льготный период, в течение которого не начисляются проценты за использование кредита, этим можно выгодно пользоваться», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Экспресс-кредиты и залог ведомство также относит к опасным параметрам.
«Кредиты могут выдаваться под залог (приобретаемая недвижимость или автомобиль) или без залога — потребительские кредиты в узком смысле слова. Иногда банки называют потребительские кредиты «кредитами на неотложные нужды». Они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки. При экспресс-кредитах банк получает минимум информации о заемщике. Поэтому при выдаче таких кредитов его риски наиболее высоки, и у таких кредитов самые высокие процентные ставки», — уточняется в сообщении.
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