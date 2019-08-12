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На Южном Урале количество поддельных купюр сократилось более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 12.08.2019. В I полугодии 2019 года в банковской системе Челябинской области наблюдается более чем двукратное уменьшение количества фальшивых денежных знаков. Так, с января по июнь нынешнего года было обнаружено 150 поддельных банкнот, год назад — 311 шт. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



Самой популярной среди фальшивомонетчиков по-прежнему остается банкнота номиналом 5 тыс. руб. На их долю приходится почти 79% от всех выявленных подделок. Количество фальшивых тысячерублевых купюр в регионе традиционно снижается: всего 20 поддельных банкнот против 26.



Кроме того, в банковской системе региона было обнаружено 7 поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб., введенных в обращение в конце 2017 года. Также были выявлены одна поддельная банкнота 100 китайских юаней и 4 фальшивые банкноты долл. США.



По сообщению пресс-службы, информацию о банкнотах и защитных признаках можно найти в мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение с помощью камеры смартфона или планшета помогает распознать год образца и модификации купюры и по предложенным для проверки элементам защиты от подделки сделать заключение о подлинности исследуемой банкноты.



«Недавно приложение «Банкноты Банка России» получило обновление. В новой версии с помощью камеры можно определить наличие некоторых защитных признаков на банкнотах номиналом 1 тыс., 2 тыс. и 5 тыс. (модификации 2010 года). Приложение рассказывает о четырех типах защитных признаков: проверяемых на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения», — отметил и.о. управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

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