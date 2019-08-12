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Бывший замглавы Белоярского городского округа осужден за взятку на сумму свыше 3,3 млн рублей
12 август 2019 (12:23)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко осудили за получение взятки в размере свыше 3,3 млн руб. за содействие в заключении контрактов на строительство котельных, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Сергей Прохоренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в сентябре 2014 года он через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о содействии в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа. За свои услуги чиновник должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов. В результате с компанией был заключен муниципальный контракт на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово, стоимость которого составила свыше 9 млн руб.
Кроме того, в октябре 2014 года главой городского округа было подписано постановление, вводящее режим ЧС на территории отдельных населенных пунктов. На основании этого постановления МКУ «Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства» заключило еще два муниципальных контракта с указанной фирмой без проведения конкурсных процедур. В частности, заключен контракт на строительство газовой котельной в с. Бруснятское на сумму свыше 13 млн руб., а также на строительство двух газовых котельных в селах Черноусово и Логиново с ценой контракта свыше 13 млн руб.
«С ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика через посредника частями денежные средства общей суммой свыше 3,3 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы сроком с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 33 млн руб. (десятикратный размер взятки), а также лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. Прохоренко взят под стражу в зале суда», — уточняет пресс-служба.
«Сергей Прохоренко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении.
Суд установил, что в сентябре 2014 года он через посредника обратился к директору одной из фирм, занимающейся строительством газовых котельных, с предложением о содействии в заключении муниципальных контрактов по модернизации жилищно-коммунального хозяйства городского округа. За свои услуги чиновник должен был получить вознаграждение в размере 10% от цены контрактов. В результате с компанией был заключен муниципальный контракт на строительство газовой блочной котельной в селе Некрасово, стоимость которого составила свыше 9 млн руб.
Кроме того, в октябре 2014 года главой городского округа было подписано постановление, вводящее режим ЧС на территории отдельных населенных пунктов. На основании этого постановления МКУ «Отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства» заключило еще два муниципальных контракта с указанной фирмой без проведения конкурсных процедур. В частности, заключен контракт на строительство газовой котельной в с. Бруснятское на сумму свыше 13 млн руб., а также на строительство двух газовых котельных в селах Черноусово и Логиново с ценой контракта свыше 13 млн руб.
«С ноября 2014 года по январь 2015 года Прохоренко получил от директора фирмы-подрядчика через посредника частями денежные средства общей суммой свыше 3,3 млн руб. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы сроком с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 33 млн руб. (десятикратный размер взятки), а также лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2 года. Прохоренко взят под стражу в зале суда», — уточняет пресс-служба.
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