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Средний чек жителей УрФО в июле снизился на 3,1%

Средний чек жителя УрФО за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 3,1% и составил 559 руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



По России средний чек составил 546 руб., снизившись на 1,8%. В июле средний чек увеличился по сравнению с июнем только в Дальневосточном федеральном округе (на 3,5%, до 650 руб.). На Северо-Западе показатель снизился на 3,2% — до 598 руб., на Урале и в Сибири — на 3,1% в обоих случаях, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно. В Приволжском округе средний чек сократился на 2,3% (до 496 руб.), в Центральном и Южном округах — на 1% в каждом случае (до 601 руб. и до 574 руб. соответственно).



«Вместе со снижением общего объема повседневных расходов в июле на спад пошел и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 руб., что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее», — говорится в исследовании.



Это самое низкое значение индекса с августа 2018 года, когда средний чек составлял 537 руб.



«За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств», — сказал президент «Ромира» Андрей Милехин.



Средний чек в гипермаркетах РФ в июле 2019 года снизился на 5,9% по сравнению с июнем, в супермаркетах — на 2,3%. В дискаунтерах он вырос на 1,4%, в магазинах традиционной торговли — на 5,7%. В годовом выражении показатель в гипермаркетах сократился на 0,8%, в супермаркетах вырос на 6,1%, в дискаунтерах — на 9,4%, в традиционной торговле — на 10,6%.



Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу исследования.

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