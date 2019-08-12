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Метеорологи прогнозируют грозы и сильный ветер на Южном Урале

12 август 2019 (10:29)

УрБК, Челябинск, 12.08.2019. На территории Челябинской области сегодня прогнозируется усиление ветра до 20 м в сек. при грозах, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев», — говорится в сообщении.

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