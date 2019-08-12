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В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартует третий этап опрессовок
12 август 2019 (10:04)
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут третий этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«С 23.00 12 августа до 07.00 13 августа пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей с прекращением горячего водоснабжения. С 00.00 до 06.00 14 августа и с 00.00 до 06.00 часов 15 августа пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных распределительных тепловых сетей без ограничения горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей рекомендуется произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.
«С 23.00 12 августа до 07.00 13 августа пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей с прекращением горячего водоснабжения. С 00.00 до 06.00 14 августа и с 00.00 до 06.00 часов 15 августа пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных распределительных тепловых сетей без ограничения горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.
Как отмечают в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей рекомендуется произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.
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