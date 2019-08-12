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В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартует третий этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут третий этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«С 23.00 12 августа до 07.00 13 августа пройдут гидравлические испытания квартальных и распределительных тепловых сетей с прекращением горячего водоснабжения. С 00.00 до 06.00 14 августа и с 00.00 до 06.00 часов 15 августа пройдут гидравлические испытания подающих трубопроводов магистральных распределительных тепловых сетей без ограничения горячего водоснабжения», — говорится в сообщении.



Как отмечают в ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний. На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей рекомендуется произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">12 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:04</span><br /><strong>В Екатеринбурге и Верхней Пышме стартует третий этап опрессовок</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) с 12 по 15 августа проведут третий этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба компании. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089064-v-ekaterinburge-i-verhney-pyshme-startuet-tretiy-etap-opressovok.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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