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В Екатеринбурге вынесен приговор жительнице Санкт-Петербурга за мошенничество с залоговой квартирой

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2019. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы Санкт-Петербурга Марины Каширской. Она признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Марина Каширская под залог принадлежащей ей трехкомнатной квартиры в 2012 году на 5 лет заключила с банком кредитный договор на 3,6 млн руб. на развитие своего бизнеса, но вскоре перестала платить. В 2013 году по решению суда на квартиру обращено взыскание, и впоследствии она была продана на аукционе.



В апреле 2015 года мошенница продала находящуюся в залоге у банка квартиру за 6,6 млн руб., а на полученные деньги приобрела две однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге.



«Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил Марине Каширской наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда. С целью обеспечения гражданского иска потерпевшего обращено взыскание на две однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.



Приговор не вступил в законную силу.

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